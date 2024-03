Echanges avec l’Uemoa : Les importations de biens du Sénégal ont progressé de 1,8% en décembre 2023

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), qui donne l’information dans son « Point mensuel de conjoncture », elles ont, ainsi, représenté 1,0% de la valeur totale des importations de biens, soit le même poids que le mois de novembre 2023.



La Dpee précise que la Côte d’Ivoire demeure le premier fournisseur du Sénégal avec une part évaluée à 59,1%, soit un recul de 6,2 points de pourcentage, comparativement au mois précédent. Les principaux produits importés de la Côte d’Ivoire sont les fruits et légumes comestibles (14,8%), les matières plastiques artificielles (13,8%) et les « papiers, cartons et applications» (7,9%).



Adou Faye



En provenance de l’Uemoa, les importations de biens ont faiblement progressé en variation mensuelle de 1,8% (+0,1 milliard) au mois de décembre 2023, pour se situer à 6,9 milliards.Source : https://www.lejecos.com/Echanges-avec-l-Uemoa-Les-...