Echanges avec l’Uemoa : Progression de 60,1% des exportations de biens du Sénégal en décembre 2023

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2024





Adou Faye Selon la Dpee, au niveau de la zone Uemoa, durant le mois de décembre 2023, les exportations de biens ont progressé de 60,1% (+36,2 milliards) par rapport au mois précédent, s’établissant à 96,4 milliards. Elles ont représenté 37,4% de la valeur totale des ventes de biens, soit une amélioration de 11,0 points de pourcentage.La Dpee note que le Mali reste le premier client du Sénégal au niveau de l’Union monétaire avec une part de marché de 78,4% contre 71,9% au mois de novembre 2023. Les produits pétroliers demeurent les principaux produits exportés vers ce pays partenaire et leur part représente 66,2%, contre 47,6% au mois précédent.





Source : Dans son « Point mensuel de conjoncture », la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) est revenue sur les échanges du Sénégal avec l’extérieur.Source : https://www.lejecos.com/Echanges-avec-l-Uemoa-Prog...

