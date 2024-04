Echanges commerciaux : Les exportations du Sénégal vers Bissau estimées à 55, 201 milliards FCFA en 2022

«Ce déplacement, qui fait suite aux premiers voyages du Chef de l’Etat en Mauritanie et en Gambie, s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socioculturel entre le Sénégal et ses voisins. Il traduit, par ailleurs, la place de choix qu’occupe l’axe Dakar-Bissau dans les priorités diplomatiques du Président Bassirou Diomaye Faye.



Le Sénégal et la Guinée Bissau entretiennent de profondes relations de coopération. Les échanges entre les deux pays frères touchent pratiquement tous les domaines.



De la sécurité, à la culture, en passant par le très stratégique secteur de la pêche, Dakar et Bissau ne cessent de consolider leurs liens historiques très forts, encadrés par de multiples accords », informe le Big dans un bulletin consacré à cette visite.



Au plan commercial, ajoute la même source, la Guinée Bissau figure parmi les pays clients du Sénégal en Afrique, avec des exportations estimées, en poids net, à 108 257 tonnes en 2022, soit 55, 201 milliards FCFA (Nace 2022). Ce qui représente une amélioration de +33,5%, par rapport à l’année 2021.



Parmi les produits exportés vers Bissau, on note la présence très marquée des arachides non grillées qui représentent plus de 61,2% des ventes en 2022. Ainsi, avec le Maroc (+62,8%), la Guinée Bissau avait contribué à limiter la chute des expéditions de ce produit en 2022.



Selon le Big, la pêche reste l’un des axes majeurs de la coopération entre le Sénégal et la Guinée Bissau. En effet, depuis décembre 1978, les deux pays frères sont liés par une convention dans le domaine des Pêches maritimes. «Grâce à l’efficacité des différents mécanismes mis en place, des résultats importants sont enregistrés. Par exemple, les captures de la pêche industrielle réalisées par les navires sénégalais dans le cadre du protocole en cours ont été de l’ordre de 1 417 tonnes en 2022. Les prises accessoires prévues par les différents segments de pêche (crustacés, céphalopodes et poissons démersaux) sont également encadrées selon ses dispositions. En 2024, 144 navires sont prévus, en dehors des thoniers », renseigne le Big.

Adou FAYE





