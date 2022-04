Echec et Mat : Didier Drogba recalé pour présidence de la Fédération ivoirienne de football Didier Drogba n’imitera pas Samuel E’too fils élu président de la Fédération camerounaise de football (FIF). L’ancien international ivoirien s’est incliné ce samedi dès le premier tour de l’élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

L’ancien buteur de l’OM et de Chelsea, qui a obtenu 21 voix sur les 127 exprimées, a été battu par Idrissa Diallo, élu au second tour avec 63 voix contre 61 pour Sory Diabaté.



Le nouveau président succède à Augustin Sidy Diallo, décédé en novembre 2020, à l’âge de 61 ans, des suites du Covid-19.



