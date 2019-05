Ecobank Sénégal condamnée à restituer 150 millions FCFA à la société CSL

Après avoir réclamé une créance 1 124 517 746 FCFA à la société CSL Sénégal SARL (Compagnie Sénégalaise des Lubrifiants), Ecobank Sénégal a été condamnée hier mercredi 29 mai 2019 par le tribunal du Commerce hors-classe de Dakar. Le juge Alioune Ndiaye lui a ordonné de restituer la somme de 150 375 255 FCFA à la société CSL, conformément au rapport d'expertise déposé sur sa table.

Plaignante dans cette affaire numéro 2693/2018, CSL a été défendue par Me Moustapha Ndoye. Quant à Ecobank Sénégal, il a été assisté par Me Tounkara et Associés.