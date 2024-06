Ecobank TI: Le Sénégalais Pape Madiaw Ndiaye, nouveau PCA

Papa Madiaw Ndiaye est le Directeur général et le fondateur d’AFIG Funds. Son parcours passe par Emerging Markets Partnership (EMP) à Washington, en tant que directeur des investissements. Il était l’un des trois partenaires à lever 407 millions USD pour le Fonds d’infrastructure africain AIG, qui, lors de son lancement en 2000, était le plus grand fonds panafricain jamais réalisé (environ 30% de rendement net annuel).



Avant de rejoindre EMP, il occupait des postes de responsabilité pour les activités d’investissement en actions et en dettes de la Société financière internationale (SFI), dans les marchés de capitaux et les institutions financières en Afrique, entre 1996 et 2000. Papa Madiaw Ndiaye a commencé sa carrière chez Salomon Brothers et a rejoint le groupe des marchés émergents de JP Morgan en 1992. En 1994, il a lancé les activités de trading de titres de JP Morgan en Afrique et au Moyen-Orient.



En 2000, Madiaw Ndiaye a été nommé conseiller spécial pour les Affaires Économiques et Financières auprès du président de la République du Sénégal et président du Conseil consultatif économique et financier présidentiel sénégalais. La même année, il a lancé MIDROC BVI, un véhicule d’investissement direct pour le Cheikh Mohammed Al-Amoudi. Il siège aux conseils d’administration de nombreuses entreprises africaines et organisations à but non lucratif liées à l’Afrique.



Le nouveau PCA d’ETI est titulaire d’un MBA de la Wharton School of Business, d’un MA en Affaires Internationales de l’Institut Lauder de l’Université de Pennsylvanie et d’un BA en économie du Harvard College.