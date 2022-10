Ecole: Macky Sall rappelle les efforts exceptionnels de l’Etat

Ce jeudi 06 octobre 2022, les élèves retournent en classe. En Conseil des ministres ce mercredi 5 octobre 2022, le chef de l’Etat a évoqué la rentrée scolaire. Il a adressé ses encouragements et ses meilleurs vœux à toute la communauté éducative du Sénégal. Puis, il a rappelé les efforts exceptionnels consentis ces dernières années par l’Etat, pour la construction et l’équipement d’écoles, de collèges, de lycées et de salles de classes, mais également pour le recrutement d’enseignants et la revalorisation notable de leurs rémunérations, améliorant ainsi leurs conditions de travail.



A cet égard, mentionne "Le Témoin", le président de la République a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés, de veiller au respect du quantum horaire et à la qualité du système éducatif, en vue de consolider l’école de la réussite et de l’excellence. A ce titre, Macky Sall a rappelé l’impératif de préserver un dialogue social permanent avec la communauté éducative, pour asseoir un climat scolaire apaisé, garantissant, durant toute l’année 2022- 2023, la continuité des enseignements et apprentissages.



A la faveur de l’émergence du « Numérique à l’Ecole », le président de la République a invité le Premier ministre et les ministres impliqués, à accentuer l’informatisation des établissements scolaires et à engager avec les collectivités territoriales, un vaste programme de reconstruction et de réhabilitation des écoles, qui devra intégrer l’amélioration de leur cadre de vie avec pour objectif la réadaptation de l’architecture de nos écoles, collèges et lycées. Pour des écoles qui n’ont même pas de toilettes, tu parles !