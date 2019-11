Economie: Abdoulaye Sow élu à la tête de la CCIAD Redistribution des cartes au sein du secteur privé national. Derrière l'élection mercredi d'Aboulaye Sow, à la tête de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), se cache une lutte d'influence au sein du secteur privé national.



Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Le camp du vainqueur où l'on retrouve le président de l’UNCCIAS Serigne Mboup , celui de l’UNACOIS/ Yeessal de Cheikh Cissé ou du Grand Serigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne, était opposé à une frange des organisations professionnelles dont Idy Thiam de l’UNACOIS /Jappoo, la CNES de Mansour Kama ou plus surprenant, les "Forces Nouvelles" de Ahmed Fall ‘’Braya". A l’arrivée, c’est une redistribution des cartes dans le secteur privé national.



Plus qu’une nouvelle équipe installée au bureau de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD), c’est une nouvelle page qui s’ouvre dans l’histoire multiséculaire de la plus vielle institution consulaire de l’Afrique noire francophone et qui met fin à des décennies de contrôle de l’institution consulaire par les organisations patronales au détriment des opérateurs économiques de base.



Une césure à la base de lutte d’influences au sein du secteur privé national, dont le point d’orgue a été l’élection de l’homme d’affaires Serigne Mboup à la présidence de l’UNCCIAS. Une arrivée qui a fait l’effet d’une douche froide dans certains cercles du patronat, qui n’ont pas vu d’un bon œil l’irruption de ce self made man dans le saint des saints des organisations professionnelles dakaroises.



Il s’en suit une guerre de tranchées contre le propriétaire de l’immeuble Touba Sandaga afin de l’empêcher d’imposer ses réformes à l’organisation faîtière. Au plus fort de cette guerre du secteur privé national, le patronat incarné par le CNP de Baidy Agne, la CNES de Mansour Kama et l’UNACOIS Yessal d'Idy Thiam, va pousser le bouchon jusqu’à une démarche à la limite de l’illégalité: retirer la CCIAD de l’union.



Aussi, avec l’élection du président de la chambre consulaire, ce fut un jeu d’alliance qui s’est joué, avec d’une part, le candidat Abdoulaye Sow soutenu par les opérateurs économiques de base, les mareyeurs et autres petits commerçants, cornaqués par Serigne Mboup (UNCCIAS), Cheikh Cissé UNACOIS/Yeessal et le Grand Serigne Papa Ibrahima Diagne et de l’autre, les pontes du patronat déterminés à garder l’instance sous leur giron.



Résultat des courses, un triomphe pour Abdoulaye Sow et ses alliés et un cuisant revers pour Ibrahima Lô et ses soutiens dont Idy Thiam, Mor Maty Sarr et leur allié de la dernière minute, Ahmed Fall ‘"Braya".



Une victoire dont se réjouit Serigne Mboup « Je suis le président de l’UNCCIAS, à ce titre j’ai publiquement appelé pour l’organisation de ce scrutin pour mettre fin à la crise née du long intérim consécutif au décès du président Amadou Lamine Niang. J’ai soutenu personnellement la candidature du nouveau président de la CCIAD, qui tire sa légitimité de la confiance d’une large majorité du secteur privé de la région de Dakar, d’autant qu’il incarne un trait d’union entre les secteurs commerçants et industriels et celui agricole.



Nous l’encourageons à faire de la CCIAD la vitrine d’un secteur privé national engagé à accompagner l’ambition d’un Sénégal émergent tel que voulu par le président Macky Sall mais avec le privé national comme fer de lance » a indiqué le président de l’union.



Ce dernier qui plaide pour l’avènement d’un secteur privé fort et autonome, travaillant main dans la main avec l’Etat, n’a pas manqué de féliciter le gouverneur de la région de Dakar et le président du CNP Baidy Agne, pour l’organisation parfaite du scrutin.









Abdoulaye Diaollo

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos