Économie sénégalaise : Des gains de compétitivité-prix évalués à 0,4% en décembre 2023

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2024

Selon la Dpee, au mois de décembre 2023, l’économie sénégalaise a enregistré des gains de compétitivité-prix évalués à 0,4%, en variation mensuelle. Ce résultat est, selon la Dpee, imputable au différentiel d’inflation favorable (-1,8%) malgré l’appréciation du FCFA par rapport aux monnaies des pays partenaires (+1,4%).



«Face aux pays partenaires membres de l’Uemoa et de la zone Euro, il est relevé des gains de compétitivité estimés respectivement à 1,0% et 1,4% résultant des différentiels d’inflation favorables pour l’économie sénégalaise », informe la Dpee. Comparativement au mois de décembre 2022, la compétitivité prix de l’économie sénégalaise s’est améliorée de 0,7%, du fait principalement du différentiel d’inflation favorable (-6,5%) vis-à-vis des partenaires commerciaux et en dépit de l ’appréciation de la monnaie locale.



Adou Faye





Source : Dans son « Point mensuel de conjoncture », la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a analysé le taux de change effectif réel.

