Économie verte : Le Congrès International de l’Apiculture en Casamance s’ouvre ce vendredi à Ziguinchor « L’Abeille, l’avenir de l’humanité ». C’est le thème du Congrès International de l’Apiculture en Casamance qui se tient les 6 ,7 et 8 décembre 2024. L’initiative est portée par les trois départements de la région de Ziguinchor (Bignona, Oussouye et Ziguinchor) regroupés en Entente interdépartementale en lien avec les régions françaises Alsace, Champagne, Ardennes et Lorraines. Source Tribune

Le thème ainsi choisi pour ce Congrès présente un intérêt tout particulier en ce qu’il contribue à promouvoir une meilleure compréhension de la prise en compte de la biodiversité dans nos politiques publiques aussi bien au niveau national, local et communautaire informe le comité d’organisation via un communiqué.



Il ajoute que cet événement, organisé en partenariat avec la région Grand Est en France, vise à mettre en lumière l’importance cruciale des abeilles pour l’écosystème ainsi que leur impact positif sur l’économie locale. Placé sous le parrainage du président de la République, la rencontre devrait enregistrer la présente effective du Premier ministre.



Le Congrès a pour objectif de promouvoir des pratiques apicoles durables, reconnues comme des leviers essentiels pour l’emploi des jeunes et des femmes, ainsi que pour l’employabilité en Casamance, et au-delà. Le communiqué souligne que les abeilles et autres pollinisateurs sont indispensables à notre existence, puisqu’ils sont un fondement de l’agriculture et de la biodiversité dans le monde entier.



« On compte plus de 20 000 espèces d’abeilles et d’autres pollinisateurs sauvages, mais les activités humaines les mettent en danger, notamment par la destruction des habitats, l’utilisation de pesticides, la surexploitation de certains produits fruitiers « sauvages », les feux de brousse précoces et le changement climatique entre autres. Les communautés peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre les problèmes auxquels font face les abeilles et autres pollinisateurs » constate le comité d’organisation.



l ajoute que l’objectif de la campagne de cette année est de sensibiliser les jeunes et d’autres parties prenantes au rôle fondamental des abeilles et des autres pollinisateurs dans l’agriculture, l’équilibre écologique et la préservation de la biodiversité.



« En incitant les différents acteurs à s’investir dans l’apiculture et à participer à des projets pédagogiques et à des initiatives de sensibilisation. Nous pouvons faire naître une nouvelle génération de défenseurs de l’environnement et leur donner les moyens d’avoir un impact positif sur le monde ».



