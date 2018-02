Écroué pour dix jours, le policier Fall risque gros

L’agent Fall, le policier filmé en train de gifler un pauvre motocycliste à Ziguinchor, a été mis aux arrêts de rigueur pour une durée de dix jours. Libération révèle qu’auparavant, il avait reçu une demande d’explication. Mais, il a été incapable de justifier son acte gratuit. A côté de cette mesure de discipline, une enquête administrative a été ouverte à son encontre.



Le journal croit savoir que c’est qui a motivé l’interpellation et l’audition samedi, du nommé Joseph Gomis, auteur de la vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux. Ainsi, un rapport sera transmis à l’autorité qui va proposer des sanctions qui peuvent aller de la suspension, à la rétrogradation voire la radiation. Dans communiqué, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique informé, a vivement regretté cette attitude inqualifiable, avant d’instruire l’autorité policière ordonner de relever le mis en cause. Aly Ngouille Ndiaye rappelle qu’en toutes circonstances, le citoyen doit être traité dans le respect de ses droits.