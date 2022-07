Edouard Mendy ne craint pas Haaland

À l'aube de débuter sa troisième saison sous les couleurs de Chelsea, le gardien sénégalais Édouard Mendy a accordé une interview au 'Daily Mirror' et s'est projeté sur la saison à venir.



Sur sa méthode de travail et sa façon d'aborder les matchs, le gardien des Blues a déclaré : "J'étudie. J'étudie beaucoup. Il ne s'agit pas d'un attaquant ou d'une équipe - nous devons juste nous concentrer sur chaque attaquant, chaque équipe que nous jouons pour gagner. Ce n'est pas parce que c'est Haaland".



Et le Sénégalais ne semble pas impressionné à l'idée d'affronter Haaland la saison prochaine : "Je regarde Haaland comme je regarde, par exemple, Benteke à Palace - ce n'est pas si différent entre Crystal Palace et City. Il faut être concentré car c'est un attaquant et il peut marquer. Nous avons nos méthodes et je n'ai pas besoin de dire ce qu'elles sont. Mais j'étudie beaucoup. Beaucoup."



Le coéquipier de Sadio Mané en sélection a également évoqué son départ de Liverpool vers le Bayern : "Nous avons perdu quelqu'un de grand et j'espère pour lui qu'il appréciera la Bundesliga. C'est aussi une grande perte en raison de sa qualité, de l'impact qu'il a et aussi parce que, pour les jeunes joueurs, il est un exemple. Quand vous perdez quelqu'un comme ça, cela peut avoir un impact énorme. Je pense que c'est une grande perte pour la Premier League en termes de qualité et en termes de personne".