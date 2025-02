Education-Culture-USSEIN : fin des journées portes ouvertes sur la vie et l’œuvre d’El Hadji Ibrahima Niass Les journées portes ouvertes, organisées par le Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum (CROUS-SS), pour faire découvrir aux étudiants et au public la vie et l’œuvre du parrain de l’université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), fondateur de la ‘’Faydatou Tidjania’’, ont pris fin, aujourd’hui, a constaté l’APS.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2025 à 18:25 | | 0 commentaire(s)|

Ces activités de deux jours ont eu pour thème : ‘’Analyse des écrits de Cheikh Ibrahima Niass sur le civisme : enseignements et perspectives pour une société universitaire responsable’’.



‘’Il était important de sensibiliser les étudiants et le public sur l’importance du civisme dans le milieu universitaire’’, a précisé le service de communication du département des systèmes d’information du CROUS-SS.



L’APS nous informe que le khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a pris part à l’évènement et a prié pour les étudiants, le président de la République, les autorités de l’enseignement supérieur pour le Sénégal.



‘’Nous travaillons pour que cette université soit le grenier de l’enseignement supérieur du Sénégal. Avec la bénédiction des chefs religieux et le soutien de l’ensemble de nos collaborateurs nous envisageons de créer des fermes intégrées en droite ligne de l’ambition du président de la République d’atteindre la souveraineté alimentaire, mais aussi animale et végétale’’, a indiqué le directeur du CROUS-SS, Dr Jean Birane Gning.



Selon l’Agence, ces fermes intégrées, qui seront installées à l’intérieur et en dehors de l’université, seront des cadres d’apprentissage et des champs d’école, qui permettront à l’administration de générer des ressources additionnelles, mais également aux populations des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick de s’adonner à des activités génératrices de revenus.



‘’L’université fonctionne à partir des ressources dont elle dispose, mais nous avons besoin de ressources additionnelles’’, a déclaré Dr Jean Birane Gning.

Il a en en ce sens préconisé un changement de paradigme, qui permette d‘avoir des ressources supplémentaires, afin de soulager le budget du CROUS-SS, de l’USSEIN.



‘’Il y a véritablement un paradoxe à l’USSEIN, car la taille du personnel dépasse largement nos capacités financières’’, a fait savoir le directeur du CROUS-SS.

C’est pourquoi, il a estimé que la rationalisation et l’optimisation ‘’du peu de ressources’’ s’imposent à lui et à ses collaborateurs.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook