Education : Débloquer l'apprentissage par l'IA

Heureusement, il est relativement simple de surmonter cet obstacle. Pour commencer, les chefs d'entreprise et les décideurs politiques devraient collaborer pour offrir aux enseignants une formation gratuite sur les principes fondamentaux de l'IA et ses applications pratiques. Un module de formation des formateurs peut être mis en place par le biais d'un apprentissage en ligne gratuit ou peu coûteux et adapté à des niveaux d'enseignement spécifiques ou à des programmes d'études locaux. Cette approche permet aux éducateurs de prendre confiance en la nouvelle technologie et de commencer à expérimenter des applications pratiques dans leurs classes.



En outre, les enseignants formés à l'IA sont mieux armés pour aider les élèves qui souhaitent en savoir plus sur ce secteur. Une enquête d'IBM



L'un des principaux obstacles à la réduction du déficit de compétences en matière d'IA est le rythme effréné de l'innovation, qui a entraîné une demande d'expertise non satisfaite considérable. Selon le Forum économique mondial, la moitié de la main-d'œuvre mondiale



Dans le même temps, l'IA entraîne des changements radicaux dans les industries et les marchés, et la vaste portée de cette transformation exige une réponse tout aussi globale - les efforts individuels ne suffiront pas. La première étape pour aider les apprenants à trouver leur voie vers les emplois de demain est de s'assurer que ces postes existent. Les dirigeants d'entreprise et les décideurs politiques doivent travailler ensemble pour créer des emplois qui offrent un travail de plus grande valeur aux candidats qualifiés, qui, à leur tour, seront mieux à même de subvenir aux besoins de leur famille.



Tout aussi importantes sont les collaborations multisectorielles telles que l'



Le travail ne fait que commencer. Les leaders de l'industrie et les décideurs politiques doivent continuer à développer une approche commune de l'éducation et de la création d'emplois à l'ère de l'IA et encourager une formation plus répandue aux principes fondamentaux de la technologie. En tant que Chief Impact Officer d'IBM, je me demanderai comment mon organisation peut s'assurer que les étudiants, les enseignants, les employés et les demandeurs d'emploi bénéficient de ces avancées. Bien que nous ayons fait un pas dans cette direction avec

Justina Nixon-Saintil est vice-présidente et directrice de l'impact chez IBM.

Copyright : Project Syndicate, 2024.

