Education : Macky Sall évoque la baisse du niveau dans l’enseignement Le président Macky Sall a reconnu le faible taux de réussite au Baccalauréat et au Bfem, et a admis dans le même temps, que le niveau de l'enseignement public continue de baisser. Il l’a déclaré ce matin, lors de la remise des prix du concours général au Grand théâtre.

« Il faut reconnaître que le niveau continue de baisser. Je pense à l'anglais. Normalement, tous nos bacheliers devraient être bilingues si nous étions efficaces dans notre formation en langues. Je pense aussi aux sciences, aux mathématiques et à l’histoire », a déclaré le chef de l’Etat, invitant « à une réflexion profonde sur ces problématiques majeures du système éducatif ».



Cent vingt et une (121) distinctions seront décernées à cent sept (107) lauréats pour l’édition de cette année du Concours général.



