Education nationale : Les professeurs Cornet Lambal et Abdoulaye Diatta du lycée de Diouloulou, échappent à la radiation Respectivement professeurs de français et de philosophie au lycée de Diouloulou, Cornet Lambal et Abdoulaye Diatta, qui faisaient l’objet d’une suspension pour avoir délogé des élèves de leurs salles de classe, vont finalement reprendre service.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juin 2023 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Un salut que les deux enseignants engagés en politique, doivent aux négociations tenues hier entre le ministre tutelle et leurs camarades syndicaux.



Les leaders du Saemss et du Cusems, qui ont rencontré Cheikh Oumar Anne, ont la plaidé la cause des professeurs sous la menace d’une radiation. « Dans un souci d’apaisement, lit-on dans le compte rendu de cette audience, le ministre a décidé de faire preuve d’indulgence à leur égard. Le nécessaire sera fait par les services compétents en rapport avec les concernés ».



Les trois parties se sont aussi penchées sur l’impact des perturbations sur le quantum horaire, bouleversé par les violentes manifestations qui ont récemment secoué le pays.











emedia.sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook