Effectivité complète du décret 2017-1411: L’AEME va vulgariser de nouvelles dispositions réglementaires sur l’économie d’énergie L’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME) va vulgariser de nouvelles dispositions réglementaires sur l’économie d’énergie, a annoncé, Oumar Diallo, Directeur du Commerce intérieur. ’’Ce sont des dispositifs réglementaires extrêmement importantes qui nécessitent une collaboration et une synergie de tous les services sectoriels, l’administration, les acteurs concernés et les utilisateurs entre autres’’, a-t-il déclaré, jeudi à Dakar.

Vendredi 26 Novembre 2021

M. Diallo intervenait, lors d’un atelier de lancement officiel de l’effectivité complète du décret 2017-1411, du 13 juillet 2017 et de ses arrêtés d’application.



Ces dispositions portent sur l’importation et la commercialisation au Sénégal de lampes à incandescence et la promotion de l’économie d’énergie.



Selon M. Diallo, il s’agit d’informer l’ensemble des acteurs clés sur les nouvelles dispositions réglementaires relatives à l’éclairage, notamment les arrêtés d’application et de partager avec eux les modalités d’opérationnalisation.



’’ Dans le dispositif , a-t-il dit, se trouve aussi la mise en place du Laboratoire national, outillé pour faire des prélèvements, analyser des échantillons et permettre aux services qui interviennent dans le secteur de faire leur travail correctement en vue d’une application de ces textes ’’.



Ainsi, a-t-il ajouté, ‘’ la vulgarisation de ces textes permettent, à termes, d’atteindre les objectifs de l’Etat en matière de politique énergétique et surtout, en économie d’énergie, en plus de la maîtrise de l’énergie au Sénégal ’’.



Oumar Diallo a assuré que cette rencontre permet la diffusion auprès des acteurs, des informations nécessaires pour le respect des dispositions réglementaires et les modalités d’opérationnalisation des textes.



Il a rappelé que sa direction a élaboré et proposé à l’AEME, des modèles types d’utilisation et d’importation de lampes à économie d’énergie, d’autorisation exceptionnelle de lampes à incandescence, qui seront des éléments de recevabilité de la procédure douanière.













APS



