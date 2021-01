Effondrement d'un immeuble à Khodoba: le bilan passe à cinq morts et des constats troublants L'effondrement de l'immeuble en construction à Khodoba n'a pas fini avec son décompte macabre qui passe d'un à cinq morts, révèle Libération qui annonce des détails troublants.

Le bilan macabre s'est alourdi après la découverte, sous les décombres du corps sans vie d'un cinquième ouvrier. Alors qu'une première victime avait été dégagée lors de l'effondrement, les trois autres ont rendu l'âme après le transfert à l'hôpital.



D'après les premiers constats, la qualité du fer laisse à désirer. C'est fort de beaucoup de faits troublants que la gendarmerie a ouvert une enquête et s'achemine vers des arrestations.



