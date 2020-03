Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Effort de guerre contre le COVID-19 : Faly SECK, le président de l’ADEV, offre 2000 gels hydroalcooliques à l’arrondissement de NDIAYE (vidéo) Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mars 2020 à 23:56 | | 0 commentaire(s)| Suite à l’appel à la mobilisation contre le COVID-19, lancé par président Macky SALL, Faly SECK, le président de l'Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV) a offert, vendredi, plus de 2.000 gels antiseptiques à l’Arrondissement de Ndiaye.



Les lots remis à la sous-préfecture de NDIAYE visent à renforcer la dynamique de lutte engagée et la prévention des populations de DIAMA, ROSS-BETHIO, RONKH, ROSSO-SENEGAL et de GNITH, contre le Coronavirus.





Une assistance fortement saluée par le Sous-Préfet Guedj DIOUF qui magnifie la pertinence des actions sociales de l’ADEV dans le département de DAGANA, devant son représentant Pape DIÈYE.



« Cet acte ne nous surprend pas. Nous sommes témoins des initiatives sociales, éducatives et sanitaires que mène M. SECK au profit de cette localité », a dit M. DIOUF. « Ce don va contribuer de manière considérable à la sensibilisation et la lutte contre le Coronavirus », a-t-il assuré avant d’indiquer que « toutes les mesures sont prises pour que ces dispositifs sécuritaires soient remis aux bénéficiaires ».



Il faut signaler qu’en janvier 2018, le président de l’ADEV a permis au poste de santé de Diawar de se doter d’une ambulance médicalisée. Elle a par ailleurs octroyé des dons de médicaments d’une valeur de plus de 2 millions de FCFA au poste de santé de Rosso-Sénégal. Toujours dans le cadre de ses interventions sanitaires, l’ADEV avait offert une moto au centre de santé de DIAWAR et réparé l’ambulance du poste de RONKH.



>>> Suivez les interventions de Pape DIÈYE et Guedj DIOUF ...







Accueil Envoyer à un ami Partager