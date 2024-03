Egalité de genre : La Brvm engagée pour l’investissement au féminin

Selon un communiqué de presse, cela fait maintenant 10 ans que les places boursières se sont engagées à sonner leurs cloches à travers le monde pour la promotion de l’égalité du genre sous le concept « Ring the Bell for Gender Equality ». Cette année, informe la même source, ce n’est pas moins de 115 bourses qui vont sacrifier à cette désormais tradition.



«A la Brvm, les 8 mars passent, mais ne se ressemblent pas. A chaque fois, diverses personnalités font l’honneur de venir vivre avec la Brvm cette journée spéciale et partager leurs expériences avec d’autres femmes. Madame Kadhy Touré, Directrice générale de Brown Angels, Animatrice Tv, productrice et actrice, a été la Keynote speaker du jour. Elle a partagé sa riche expérience de la vie et de l’entreprenariat, sa passion pour les industries créatives ainsi que sa volonté de contribuer à l’éducation financière des femmes en Côte d’Ivoire et dans toute la sous région », lit-on dans le document.



Quant à Madame Setcheme Jeronime Mongbo, nouvelle Directrice d’Onu Femmes en Côte d’Ivoire, elle a fait l’honneur de venir partager sa vision sur l’importance cruciale de l’investissement dans les femmes. Pour elle, « la célébration de la Journée Internationale de la Femme est une opportunité pour le monde entier d’évaluer les progrès, les échecs, les défis, les opportunités manquées ou à venir, les partenariats possibles dans le domaine précis des droits des femmes pour faire avancer nos pays ». Elle a également plaidé pour un monde où chacun trouve sa chance et met en œuvre toutes ses potentialités pour le développement durable et équitable.



A l’occasion de cette journée, le Directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenouve a salué les qualités exceptionnelles de la femme, la mère, l’épouse, qui est « la trésorière non rémunérée » ou encore « le grenier intarissable » de la famille.



Madame Kadhy Touré et les autres panelistes, Mesdames Manon Coulibaly Karamoko, Présidente du Women Investment Club (Wic) Côte d’Ivoire et Corinne Houmou Ormon, Directrice de l’Antenne nationale de Bourse de Côte d’Ivoire de la Brvm, ont entretenus les participants sur la problématique de l’épargne-investissement pour les femmes, les barrières à surmonter, les bénéfices qu’elles peuvent en tirer et les retombées positives pour les économies de nos pays.

Adou FAYE







La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a célébré la femme. « Célébrer la femme ; c’est célébrer la vie. Reconnaître ses droits ; c’est perpétuer la vie. », a déclaré Félix Edoh Kossi Amenounve, Directeur général de la Brvm.Source : https://www.lejecos.com/Egalite-de-genre-La-Brvm-e...