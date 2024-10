El Hadj Mounirou Ndiaye, nommé Ministre-Conseiller

El Hadji Mounirou Ndiaye est enseignant-chercheur à l’université Iba Der Thiam de Thiès où il a été chef du département des Sciences économiques et de gestion, puis vice-directeur de l’ufr Sciences économiques et sociales entre 2010 et 2016.



Expert en économie industrielle, en économie numérique et en partenariats public/privé, il est directeur du Centre de recherche interdisciplinaire en économie et société de Thiès (CRIEST). Il occupe également le poste de secrétaire général du Réseau des universitaires du Tourisme.