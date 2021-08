El Hadji Adama Ndao, USA: "Près de 100.000 Sénégalais recensés, 198 millions reçus du Fonds covid" Le représentant du Sénégal aux Etats-Unis d'Amérique, El Hadji Adama Ndao n'a pas manqué de souligner le fonds Force Covid-19 qui s'élevait à près de 200 millions FCfa, distribués aux Sénégalais selon les prorata.

" Nous avons effectivement eu notre part de ces fonds dégagés par le président de la République. C’est un comité dirigé par l’ambassadeur qui l’avait géré. La mise en œuvre s’est faite principalement à New York avec le Consulat général. Beaucoup de nos compatriotes en ont directement bénéficié. Les familles qui ont eu des cas de décès, avaient 2000 dollars (environ 1 million de FCfa) et ceux qui étaient bloqués ici ou malades, ont bénéficié de 500 dollars (environ 275 000 FCfa) ", fait savoir El Hadji Adama Ndao.



A l'en croire, " pour les autres, c’était un appui de 300 dollars (160 000 FCfa) pour les aider à traverser cette période difficile, parce que, c’était une période où beaucoup gens avaient été impactés et ont fini par perdre leur travail ".



Enveloppe de 198 millions FCfa, près de 100.000 Sénégalais recensés



"Il y a à peu près 100 mille Sénégalais qui vivent dans notre circonscription consulaire. Il y a un effort de recensement qui est en train d’être fait à travers le Consulat général, avec l’immatriculation de nos compatriotes qui résident dans la juridiction. Nous nous appuyons aussi sur les associations pour recenser nos compatriotes pour ceux qui ne sont pas prompts à se déplacer au niveau du Consulat pour se faire immatriculer. Ce travail de recensement est en train d’être fait."





