El Hadji Diouf : « Aliou Cissé a besoin de sérénité »

Dans une interview livrée par le quotidien Record, l’ancien international sénégalais El Hadji Diouf soutient que le sélectionneur des lions Aliou Cissé a besoin de sérénité. « On est à la veille d’une Coupe du monde, il faut laisser les gens travailler. Aliou Cissé a besoin de sérénité autour de lui. Pour aller loin, pour les grandes compétitions, on a certes besoin de joueurs talentueux mais surtout avec caractère. Au niveau technique, on ne va pas commencer à critiquer le sélectionneur. Il est là pour travailler et faire monter son équipe en puissance », a-t-il dit.



Le double Ballon d’or africain confie avoir un calendrier chargé mais annonce qu’il sera en Russie avant la Coupe du monde pour les votes de la Coupe du monde 2026. Et il va y rester pour supporter les "lions" du Sénégal et certainement, il sera avec le Président Macky Sall.