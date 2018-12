El Hadji Hamidou Kassé "caricature" l’opposition : « La rengaine des prétentieux et notre recette »

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre conseiller El Hadj Hamidou Kassé, chargé de la communication de la présidence de la République, El Hadji Hamidou Kassé a jeté une pierre dans le jardin de l’opposition en les taxant allusivement de « prétentieux », tout en se glorifiant de la popularité du soutien au candidat Macky Sall, lors de son investiture par Benno Bokk Yaakaar et la grande coalition de la Majorité présidentielle, samedi à Diamniadio.



« La rengaine des prétentieux et notre recette. Les prétentieux prétendent que le peuple est avec eux. Si le peuple manifeste massivement et vivement son soutien au candidat Macky Sall, comme lors de son investiture par Benno Bokk Yaakaar et la Grande coalition de la Majorité présidentielle, les prétentieux l’accusent d’être « acheté ». Et pour corser l’injure, les prétentieux prétendent que la majorité utilise les moyens de l’Etat. », a martelé l’ancien DG du Soleil sur sa page facebook consultée par leral.net.



Avant d’ajouter en « s’attaquant » à Abdoulaye Wade et au régime de l’Alternance. « Ils feignent d’oublier qu’un candidat-forcing, plus d’un an avant l’élection présidentielle de 2012, ne pouvait plus sortir de son palais: ni à l’intérieur du pays ni à l’extérieur! »



Enfin, El Hadji Hamidou Kassé a appelé l’opposition à constater la matérialité des faits avec les inaugurations made Macky Sall. « Une présence permanente sur le terrain, des réalisations tangibles et un nouvel horizon ouvert pour notre peuple: telle la recette-miracle du vrai candidat du peuple, le candidat du rassemblement national, le candidat de l’espoir.



Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos