El Hadji Hamidou Kassé, chargé de la communication de la Présidence

Le ministre-conseiller en charge de la Communication de la Présidence, El Hadji hamidopu Kassé raconte la vie du compte Twitter du Président Macky Sall. Dans les colonnes de l’Observateur, le chargé de com' de la Présidence indique, après l’annonce qui a révélé que le compte Twitter du Président Macky Sall est l’un des plus suivis en Afrique Subsaharienne, que cela veut dire que les actualités du chef de l’Etat sont très suivies et intéressent les diplomates à travers le monde.



Mais ausssi les acteurs économiques, les journalistes, les jeunes et autres intellectuels, curieux de savoir ce qui se passe au Sénégal, de connaître les positions du président de la République Sénégalais, d’être informés sur ses initiatives et actions . Selon toujours lui, "le niveau de suivi est un parfait révélateur de notoriété et du président et du pays".













L’Observateur