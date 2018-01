El Hamidou Kasse assume entièrement la faute d’inattention dans le tweet de Macky Sall suite aux déclarations du Président Trump

Leral.net peut assurer que El Hamidou Kasse , le responsable de la Cellule Communication de la Présidence de la République a tenu à assumer entièrement la faute d’inattention dans le tweet de @Macky Sall suite aux déclarations du Président Trump avec le lapsus sur la conjugaison du verbe mériter.



« En ma qualité de premier responsable de la Cellule Communication de la Présidence de la République, j’assume entièrement la faute d’inattention dans le tweet de @Macky Sall suite aux déclarations du Président Trump. Tout le monde sait que le Chef de l’Etat ne gère pas lui-même son compte qui relève avant tout de l’institutionnel. En tant qu’homme de lettres, j’assume avoir manqué de vigilance dans la rédaction. Je dois toutefois dire qu’une faute d’orthographe ou de grammaire ne saurait résumer la compétence ou l’incompétence de la Cellule Communication. Voilà bien un débat dans lequel j’ai toujours évité de m’impliquer, refusant d’être acteur et juge. Un dernier mot: si à mon âge je ne connais pas les règles d’accord du verbe, il y a naturellement de quoi désespérer. », a déclaré l’ancien DG du quotidien Le Soleil dans une publication consultée par Leral.net.



Qui a aussi tenu à répondre à Cheikh Yérim Seck : « Merci à Cheikh Yérim Seck de me l’avoir rappelé (la leçon est sue) et toutes mes (plates) excuses aux lecteurs et Twittos. Mais d’abord au Président de la République dont la force de conviction et l’engagement qui l’illustre ne sauraient souffrir de la turpitude d’un conseiller. », a-t-il ajouté.



La rédaction de leral.net