El Malick Ndiaye réitère le soutien du Sénégal aux efforts internationaux, pour instaurer la paix en Palestine

Le Sénégal, qui préside depuis 1975, le Comité des droits inaliénables du peuple palestinien, entend toujours œuvrer pour la création d’un État palestinien souverain et indépendant. Dans ce cadre, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, à la suite d’une audience accordée à Nasser Jaddalah, ambassadeur de la Palestine au Sénégal, a tenu à « réaffirmer la solidarité du Sénégal envers le peuple palestinien et renouvelé le soutien de l’Assemblée nationale aux efforts internationaux visant à instaurer la paix et la stabilité dans la région », peut-on lire dans un communiqué, dont le « Soleil » détient une copie.



Cette rencontre a aussi permis au président du parlement, de faire part de ses vives préoccupations face à l’aggravation de la crise humanitaire à Gaza, qu’il a qualifiée de «massacre», relate "leSoleil-sn".



M. El Ndiaye a appelé à la fin des hostilités dans la bande de Gaza. Toujours dans le texte, l’ancien ministre chargé des Transports a plaidé pour un « retour rapide à la paix et à la mise en place d’une solution durable à cette situation ».