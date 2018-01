El hadji Diouf: Tonton Thione, “gnioune degniou foo rek*”

Dans l’entretien qu’il accordé à "L'Observateur", El Hadji Diouf s’est prononcé sur ce qu’il semble être un conflit entre lui et le chanteur Thione Seck. Il a tenu à répondre sur les événements qui se sont déroulés récemment, lorsqu’il a nommé Youssou Ndour, comme étant "le père" de tous les musiciens sénégalais.



Lesquels propos ont irrité le lead vocal du Raam Dann, le poussant même à dire dans une interview qu’il ne veut plus voir El hadji Diouf en peinture. "J’avais dit que je n’allais pas revenir sur l’affaire de mon grand frère et ami, Tonton Thione. "Gnioun dagniou foo rek (on ne fait que rigoler)", nous voulons juste mettre de l’ambiance. Qui connaît Dioufy sait qu’il aime amener la joie et le sourire. "Gnioun degniou Beegue (on s’amuse)", rectifie El El Hadji Diouf.