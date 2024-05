Élaboration d’une taxonomie verte : Le Sénégal pionnier en Afrique subsaharienne francophone

Venu représenter le ministère en charge des finances et du budget, le conseiller technique du directeur général du secteur financier a soutenu que la « taxonomie verte constitue la clé de voute ou la pierre angulaire de la finance verte » qu’il « souhaite voir se développer au Sénégal afin de rediriger les flux financiers vers des activités durables ».



Leyti Réné Pierre Ndiaye, en l’occurrence, a estimé, dans la foulée, que la question environnementale est devenue transversale tant au plan politique qu’au plan financier et, pas seulement, à cause des changements climatiques.



« Vous conviendrez avec moi que l’environnement fournit les ressources vitales à chacun d’entre nous et il est observé que près de la moitié des emplois mondiaux en dépendent », a-t-il souligné.



A l’en croire, cela constitue une raison cruciale pour aspirer à une économie résiliente aux effets du changement climatique et plus vertueuse dans l’utilisation des ressources naturelles.



Par ailleurs, M. Ndiaye a rappelé que le Sénégal a pris des engagements internationaux à travers sa Contribution déterminée au niveau national (Cdn).



Il a indiqué que l’Etat a également intégré les aspects environnementaux, en établissant un document-cadre de financements durables, en élaborant un premier budget vert au titre de l’exercice en cours ainsi qu’en promouvant des projets verts privés et/ou publics à réaliser.



Le conseiller technique du directeur général du secteur financier a notamment fait savoir que le Sénégal a aussi décidé d’être un pionnier, en Afrique Subsaharienne francophone, dans l’élaboration d’une taxonomie verte.



Une taxonomie verte est une classification des activités économiques qui sont jugées bénéfiques pour l’environnement sur la base de critères prenant en considérant les politiques définies en la matière.



Bassirou MBAYE







Source : Le Sénégal s'est inscrit dans une dynamique de développement d'une économie durable et respectueuse de l'environnement. En ce sens, une réunion (la première) dans le cadre du processus d'élaboration d'une taxonomie verte au Sénégal a été tenue lundi 6 mai 2024 à Dakar.

