Elan de solidarité : La Convention des jeunes reporters exprime son soutien à Walfadjri

Par ailleurs, nous dit « L’As », face à la récurrence des conflits entre le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et les médias, la CJRS invite les acteurs, les patrons de presse et le régulateur, à s'asseoir autour d'une table, pour essayer de bâtir un consensus fort et équilibré, qui pourrait certes permettre de lutter contre la promotion de la violence et la protection de l'enfance, mais qui n'entrave pas non plus la liberté d'informer.



La Convention des jeunes reporters compte jouer pleinement sa partition, en renforçant les capacités des professionnels de l'information, maillons essentiels dans la construction d'un climat de paix dans l'environnement de la presse, sur les attitudes et comportements à avoir en terrains de conflit, pour non seulement se protéger, mais aussi défendre sans parti-pris, l'intérêt général.