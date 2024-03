Elargissement de la route des Niayes…entre Icotaf et Bountou Pikine

Le Gouvernement du Sénégal a entrepris des travaux d’élargissement et d’aménagement de la Route des Niayes et de ses voiries urbaines de connexion par le biais du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement à travers son agence d’exécution AGEROUTE Sénégal. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le Préfet du département de Pikine porte à la connaissance des populations et des usagers de la route du démarrage des travaux de Tally Icotaf entre Texaco et Bountou Pikine à partir du 28 Mars 2024, renseigne Rewmi.



Les travaux occasionneront des perturbations de la circulation sur cet axe. Afin d’assurer le maintien du trafic et d’atténuer la gêne occasionnée, la circulation sera déviée, par endroit, vers les voies adjacentes à Tally Icotaf.



Ces déviations disposent de toute la signalisation requise. Une aide aux usagers sera assurée par la police appuyée par les bonhommes de la route. Les automobilistes sont invités à ralentir et à faire preuve de beaucoup de prudence à l’approche de la zone des travaux où tout stationnement est interdit. Le Préfet du département de Pikine, le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement et AGEROUTE Sénégal réitèrent leur engagement pour une amélioration de la mobilité interurbaine.

