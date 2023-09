Election d’Amadou Ba au scrutin de février 2024: Mamadou Mamour Diallo lance le mot d’ordre à Louga

Le directeur général de l’Onas a donné le ton. « La mobilisation de l’ensemble des militants du mouvement Doli Macky pour un seul objectif : élire Amadou Ba Président de la République du Sénégal au soir du 25 février 2024 ». C’est le mot d’ordre lancé hier, dimanche 24 septembre 2023, devant ses militants et sympathisants du département de Louga.



Rédigé par leral.net le Lundi 25 Septembre 2023

D’après Cheikh Oumar Guèye, conseiller spécial de Mamadou Mamour Diallo, joint au téléphone hier par la rédaction de Lii quotidien, le leader du mouvement « Doli Macky » invité l’ensemble de ses militants et sympathisants de sa base politique, le département de Louga pour marquer solennellement son soutien au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui est l’actuel Premier Ministre Amadou Ba.



« Notre Leader Mamadou Mamour Diallo avait déclaré qu’il n’attendait que la décision du chef de l’Etat Macky Sall pour agir. Et dès que le PM Amadou Ba a été désigné comme étant le candidat de Benno, il a marqué son accord et s’est engagé à mobiliser les troupes pour élire le candidat de Benno qu’il considère comme le ‘’meilleur choix », a-t-il confié.



C’est la raison pour laquelle, dit-il, le Dg de l’Onas a convié tous ses militants à son domicile ce 24 septembre, pour leur donner le mot d’ordre : « remobiliser les troupes pour l’élection de Amadou Ba au premier tour du scrutin de février 2024.











