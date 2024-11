Élections Législatives: Ndèye Maréme Ndiaye, l’originaire de Gawane, titulaire départementale de « Gokh yu bess » à Bambey

Marquée par l'influence de sa mère Yacou Kane, Ndeye Marame a grandi dans un environnement où la politique jouait un rôle central. Membre active du Mouvement « Yonni Baol » depuis 2012, elle est devenue une militante acharnée du développement régional.



Son engagement l'a menée à collaborer avec des figures influentes, telles que Pape Mamadou Diop, leader du mouvement #SayetouBambey et vice coordonnateur national de Gox Yu Bees. Ensemble, ils partagent une vision commune de modernisation du Baol à travers des actions concrètes en faveur du développement durable.



Femme de discipline, sociale et dévouée à son terroir, Ndeye Marame Ndiaye a été en première ligne dans la lutte pour les droits des femmes rurales. Proche des initiatives de jeunesse, elle soutient activement les jeunes et s'engage particulièrement pour la scolarisation des enfants, avec une attention particulière pour l'éducation des filles. Sa détermination à créer un avenir meilleur pour sa communauté en fait une actrice clé de son développement.



Ndeye Marame Ndiaye candidate officielle, titulaire départementale « Gokh yu bess », dans le département de Bambey. Elle est en train de faire un travail extraordinaire dans le département particulièrement dans son fief Gawane où il n'y aura pas de bataille car toute la commune se voit à travers sa façon de faire la politique et tout le monde est prêt à l'accompagner pour une large victoire au soir du 17 novembre prochain.



S Tribune