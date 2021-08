Élections Locales de 2022 : Les sages de l'Apr de la commune de Golf Sud votent pour Néné Fatoumata Tall Ça risque de déchirer pendant les élections municipales et départementales dans la commune de Golf Sud, à Guédiawaye. En dépit des avertissements du chef de l'Apr, Macky Sall, les déclarations fusent de candidat à la candidature fusent de partout, surtout dans les rangs de son parti. Entre le ministère de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall et le directeur de la Lonase, Lat Diop, la bataille sera épique. Tribune

Jeudi les sages de l'Apr de la commune de Golf Sud sont montés au créneau pour dire que leur choix pour les élections locales venir est porté sur Néné Fatoumata Tall.



« A l'issue de plusieurs rencontres que nous avons tenues, après analyse de la situation politique de notre commune et après avoir rencontré la plupart des candidats à la candidature, le conseil a porté son choix sur madame Néné Fatoumata Tall » explique Mamadou Woury Diallo.



Les sages invitent d’ailleurs le Président de la République à respecter leur choix. «Nous demandons à notre mentor de respecter le choix que nous avons fait. Car nous osons espérer qu’avec l’expérience que Néné Tall a acquise auprès de Aliou Sall, elle apportera un souffle nouveau, plaçant notre commune sur les rampes de l’émergence», soutiennent les sages.



La commune de Gold Sud est actuellement dirigée par la socialiste Aida Sow Diaw. La parlementaire n’a pas encore dit son dernier mot.

