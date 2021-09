Élections Municipales et Départementales : Le département de Guédiawaye est en ébullition À cinq mois des élections locales de janvier 2022, ça bouge dans le département de Guédiawaye (Banlieue de Dakar). Les Apéristes se tirent dessus, l’opposition s’unit, les mouvements citoyens affûtent leurs armes. La ville dirigée par le frère du président, Aliou Sall, est en effervescence Lat Diop et Néné Fatoumata Tall se crêpent le chignon…

C'est à Golf Sud où ça bouge le plus. Lat Diop (Directeur de la Lonase) et Néné Fatoumata Tall (ministre de la Jeunesse) se livrent à une rude bataille par presse interposée. Tous responsables de l'Apr, membres de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) et résidant dans la même commune, ils se font investir par-ci, par-là par des leurs, militants et militantes.



Chacun veut remplacer la baronne socialiste, Aïda Sow Diawara, actuelle maire de la commune de Golf Sud. Pourtant, la présidente des femmes de la coalition Benno n’a pas dit son dernier mot. Sera-t-elle candidate à nouveau ou va-t-elle laisser la place aux plus jeunes ? L’avenir nous édifiera.



En attendant, Lat Diop et Néné Fatoumata Tall foulent des pieds les mises en garde de leur mentor, Macky Sall. L’opposition met en place une grande coalition à Golf Sud…



Mais en tous cas, les élections locales ne sont pas gagnées d’avance à Golf Sud. Dans cette commune de Guédiawaye, qui compte 94 bureaux de vote, l'opposition affûte ses armes. Elle est prête à en découdre rudement avec les partisans de Macky Sall. «Nous avons mis en place cette grande coalition pour conquérir la mairie de Golf Sud.



Elle est composée de tous les partis d'opposition. Nous avons tu nos intérêts personnels pour aller ensemble», explique Ramatoulaye Diène.



La grande coalition de l'opposition de Golf Sud a fait face à la presse. Elle est composée entre autres de Bess du Ñakk, Taxawu Senegaal, du Grand parti, de Pastef, des Karimistes, du Grand cadre d’Oumar Waly Zoumaro, du parti de Moustapha Guirassy, du mouvement Guédiawaye la Bokk d'Ahmed Aïdara.



Responsable de l'Apr à Golf Sud, Seydina Fall dit Boughazeli avait annoncé sa candidature pour la mairie de la ville de Guédiawaye. Mais l'ex-parlementaire, qui était empêtré dans une affaire de faux monnayage qui lui a coûté son mandat de député, a décidé de jeter l'éponge.



Boughazeli retire sa candidature au profit d'Aliou Sall. Il l'a dit avant-hier lors d'un point de presse. «Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un directeur de société ni personne qui m'a demandé de se retirer. C'est ma mère qui m'a appelé pour me dire de retirer ma candidature et de soutenir Aliou Sall. Ce que j'ai accepté immédiatement», tonne Seydina Fall.



«Il faut que ça soit clair», précise-t-il. Toutefois, il invite Aliou Sall à remobiliser les troupes. «Il ne faut pas que nous sous-estimons les coalitions de l'opposition. Elles peuvent nous faire mal», alerte Seydina Fall.



Le Mouvement citoyen "J’aime le Sénégal" compte être un vrai acteur des élections locales

Au même moment, le mouvement citoyen "J'aime le Sénégal", dirigé par Moulaye Camara, affiche ses ambitions. Ce mouvement a installé les comités électoraux qui vont piloter les élections locales.



«Pour ces élections locales, nous ne serons pas de simples spectateurs. Nous voulons être de véritables acteurs pendant ces joutes. Nous allons mettre en place une grande coalition pour conquérir toutes les communes du département de Guédiawaye. Nous demandons aux politiques de ne pas se soumettre à la volonté de leur parti si celle-là ne correspond pas à la volonté des populations, car les Locales ont plus un caractère citoyen que politique», fait savoir Moulaye Camara.



Selon le président du mouvement "J'aime le Sénégal", il est temps que les populations de Guédiawaye en finissent avec la gestion calamiteuse érigée en mode dans les communes.

