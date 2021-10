Elections départementales à Sédhiou: La candidature de Driss Junior Diallo réclamée Sur le terrain du développement dans la région de Sédhiou pour échanger avec les producteurs autour des missions de son institution, le Directeur général de l'Organe de Régulation du Système de Récépissé d'Entrepôt de marchandises au Sénégal (ORSRE), Driss Junior Diallo a vu sa candidature, portée avec insistance par des bases politiques. 4 jours de travail mis a profit pour renouer le contact avec les populations, ces cibles dont l'ORSRE va impacter la vie.

Alors que le DG de l'ORSRE demandait aux populations de soutenir massivement les actions du Président Macky Sall et la majorité présidentielle, le fait surprenant a été la réaction spontanée des bases politiques des différentes localités aux côtés des responsables de Benno Bokk Yakaar qui ont exprimé leur souhait de voir Driss Junior Diallo être candidat à la candidature aux locales pour le poste de Président du Conseil départemental de Sédhiou.



La rencontre de ce jeudi 30 septembre 2021, tenue à Marsassoum a été une tribune offerte à nouveau aux militants de réaffirmer leur sentiment favorable à la candidature du patron de l'ORSRE. Le même désir, il faut le reconnaître, a été noté partout dans les localités du Boudié et du Pakao.



Face à l'insistance des populations de faire de lui le candidat du département de Sédhiou, M. Diallo très à cheval sur le respect des directives du chef de l'Etat par ailleurs Président de la coalition au pouvoir a réagi en ces termes : "j'ai pris acte de votre volonté, mais en militant loyal je milite pour le respect des orientations du Président Macky Sall. A lui, revient l'autorité de designer le candidat pour notre coalition dans les communes et départements."



Très attendu sur le terrain politique, le natif de Marsassoum a réitéré l'appel a l'endroit de tous les responsables de la mouvance présidentielle à l'unité pour garder intactes les forces de Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections locales. A en croire Driss Junior Diallo, les enjeux de l'heure combinés à l'envergure des réalisations sans précédent du régime en place exigent des populations de la région de Sédhiou, de la Casamance globalement, d'apporter un soutien total au pouvoir pour préserver les acquis obtenus sous le Président Macky Sall.



A l'actif du régime, le DG de l'ORSRE a cité entre autres réalisations, le Pont de Marsassoum en phase de finition, l'axe Marsassoum-Sedhiou, une route bâtie sur une longueur de 54 km, entièrement construite. Autant d'actes posés par le Président Macky Sall pour justifier la dynamique irréversible, née de la volonté de l'Etat de désenclaver la région de Sédhiou sous le versant de Marsassoum, partant, la Casamance naturelle.



Il en veut pour preuves, les dernières instructions données par le Chef de l'Etat pour un démarrage imminent de la construction de la route Senoba-Bignona, la réfection et/ou la reconstruction des ponts Emile Badiane et de Baïla, mais surtout l'accélération des travaux de la Boucle des Kalounayes. Des réalisations révolutionnaires qui redonnent à la Casamance sa vocation naturelle de zone de productions agricoles dont le train de l'émergence sera tiré par des infrastructures routières de bonne génération.



