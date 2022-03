Elections législatives : Birkelane fume le calumet de la paix

Une délégation dirigée par le professeur Mouhamadou Mawloud Diakhaté du HCCT, de Mamadou Kassé, président du Conseil départemental de Tambacounda, de Khaly Niang, coordonnateur des cadres de l'URD et de Mamadou Bâ, du Conseil des sages de l'APR, s'est rendue à Birkelane en mission de remerciement, de réconciliation et de remobilisation des militants, en direction des élections législatives du 31 juillet prochain.



Plus de cent responsables de la coalition BBY ont participé à la rencontre, dans une ambiance tendue. Au bout de plus de 6 heures de discussions, les maires, les têtes de listes dissidentes, le président du Conseil départemental, en un mot toutes les identités remarquables, se sont donnés la main pour faire bloc autour du candidat qu'ils se seront choisis. Birkelane demande à l'État plus d'investissement et plus d'appui pour les femmes et les jeunes. Un deuxième poste de député est aussi réclamé par les nombreux intervenants.