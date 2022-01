Elections locales 2022: Aminata Touré appelle à voter dans le calme et la sérénité

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 12:51

L’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré a invité les Sénégalais à aller voter dans le calme et la sérénité.



Elle a fait cette déclaration après avoir accompli son devoir citoyen au centre El Hadj Seck Faye de Kasnack, à Kaolack. « J’ai accompli mon devoir citoyen au centre El Hadj Seck Faye de Kasnack, à Kaolack.



J’invite tous nos concitoyens en âge de voter, à en faire de même dans le calme et la sérénité, afin que la démocratie sénégalaise continue à écrire ses lettres de noblesse », relève-t-elle, sur son compte Twitter.



