Elections locales 2022: Cinq coalitions à l'assaut de Benno Bokk Yakaar Après le lancement de la Grande coalition YAW qui a vu entre temps le retrait de Bougane Guèye Dany et d'autres entités, l'opposition va visiblement participer aux élection locales 2022, en rangs dispersés, avec pas moins de cinq coalitions.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 06:30 | | 0 commentaire(s)|

C'est en rangs dispersés que l'opposition compte aller à l'assaut des Locales 2022 et du pouvoir. Division stratégique ou rupture de ban, les coalitions se multiplient et pas moins de cinq déclarées, comptent croiser le fer avec la grande coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar.



La troisième voie emmenée par Amsatou Sow Sidibé, une coalition dite de l'Espoir, vient se greffer aux quatre entités déjà constituées en vue des échéances locales.



Pour rappel, après la création de YAW, d'autres partis ou mouvements n'ont pas voulu y adhérer, affirmant trouver des incongruités dans le fonctionnement de l'entité dirigée par Khalifa Sall et Ousmane Sonko.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos