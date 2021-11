Elections locales: Depuis Medinatoul Mounawara, Cheikh Tidiane Samb Al Ansar prie pour la paix et la cohésion nationale En pèlerinage à Medinatoul Mounawara, Cheikh Tidiane Samb Al Ansar a prié pour la paix et la cohésion nationale du Sénégal, en cette préiode dominée par les élections locales prévues en Janvier 2022. Vidéo.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Novembre 2021 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|



