Elections locales : Macky Sall officialise le report et prolonge le mandat des élus locaux Le report des élections locales, initialement prévues en décembre prochain, est officiel depuis hier avec la décision du chef de l’Etat Macky Sall, en réunion du Conseil des ministres, de repousser ces élections à une date ultérieure. En effet, Le conseil a examiné et adopté, au titre des textes législatifs et réglementaires, le projet de loi portant report des élections prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2019



