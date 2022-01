Élections locales à Boké: Abdoulaye Daouda Diallo rafle la mise Le ministre des Finances et du Budget, coordonnateur départemental de l’ APR Podor, a été réélu maire de la Commune de Boké Dialloubé ce dimanche 23 janvier 2022. Pour un second mandat de 5 ans, il a remporté les élections locales avec un score à la soviétique.

La coalition Benno Bokk Yakaar avec à sa tête le maire Abdoulaye Daouda Diallo, est sortie victorieuse, en remportant les 49 sur les 50 bureaux que compte la localité.



Ainsi, la coalition présidentielle a obtenu plus de (82,04%), soit le double de ce qu’elle avait récolté en 2014, contre 17,96% pour Wallu Sénégal.



L’opposition, représentée par Souleymane Sow, qui est parti sous la bannière de Wallu Sénégal, a été laminée et envoyée à la retraite avec un écart de 7 668 voix, au niveau communal.



