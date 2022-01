Elections locales à Dakar: Abdoulaye Diouf Sarr expose sa force de frappe à Yoff Ngaparou

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a fortement mobilisé dans cette localité. Et l’objectif de réunir le maximum de militants, a été largement dépassé, avec une foule s’alignant sur plus de 100 mètres.



Tee-shirt, affiches, tissus, entre autres supports, à l’effigie du candidat de la coalition « Benno Bokk Yakaar », étaient bien visibles sur les lieux et à de nombreux points de rassemblement.



Ainsi, Abdoulaye Diouf Sarr, choisi par les populations de Yoff, dit-on, peut désormais bomber le torse. Il a été accompagné par des ténors de la mouvance présidentielle, comme le coordonnateur national Amadou Bâ, le porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr), Seydou Gueye, Pape Maël Diop, entre autres.