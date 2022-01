Elections locales à Wakhinane: 9 coalitions et mouvements rejoignent Racine Talla Beaucoup de groupements et coalitions ont décidé de rejoindre Racine Talla, maire sortant de Wakhinane. Au cours d’une caravane, Khafor Touré, directeur de campagne du maire, a assuré avoir une coalition très forte, avec le renfort de ces mouvements et coalitions «dynamiques, unis pour la victoire à Wakhinane Nimzatt.

Les disputes et querelles en politique vont ensemble avec la politique. « Il nous a fallu les approcher, parler avec eux pour voir ce qui reste parmi les promesses qu’on leur avait faits. Et, nous allons tout faire pour satisfaire ces doléances, une fois que notre maire Racine Talla sera réélu », promet Khafor Touré.



D’après "Le Quotidien", le maire a pu mobiliser plus d’une trentaine de mouvements, venu de plusieurs localités. Au vu de cette mobilisation, Khafor Touré a déclaré : « Une peur bleue se développe déjà chez nos adversaires. Nous avons travaillé pendant 7 ans et nous avons le meilleur bilan et la meilleure liste, qui regroupe aujourd’hui, les personnes les plus crédibles et ancrées dans cette commune.



Qui connaît cette commune sait qu’il y a de grands changements, surtout avec les inondations qui n’existent plus. Ceux qui disent que nous n’avons pas de projet, le disent par méconnaissance de la commune. Beaucoup de coalitions aujourd’hui, nous ont rejoint. Ils savent que la pertinence est à nos côtés. Surtout, du côté de notre investi, Racine Talla ».



