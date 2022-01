Elections locales à Wakhinane Nimzatt: Racine Talla traite ses adversaires de « Thiouné » politiques

A Wakhinane Nimzatt, Racine Talla, Dg de la Rts, se veut très rassuré sur son bilan. « J’ai le meilleur bilan, parmi tant d’autres. On peut passer une journée entière à parler de nos réalisations.



Aujourd’hui, dans cette commune, tout le monde est candidat. Et malheureusement, il n’y a que des «Thiouné», des politiciens-amateurs, politiciens qui cherchent à se faire un nom avec leur tam-tam assourdissant.



Mais, tout le monde sait que la commune est debout et reste debout pour une victoire, au soir du 23 janvier ».