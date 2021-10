Elections locales à Ziguinchor: Le choix de Benoit Sambou sauve Doudou Kâ Le patron de l’AIBD a commis une faute grave en s’attaquant au leader des patriotes à Ziguinchor. Certains militants de l’APR ont considéré que la Casamance en a marre du sang versé. Et, les jeunes sont sortis le lendemain, pour montrer leur mécontentement.

Le lendemain des faits, lors d’une caravane d’Ousmane Sonko, n’eût été l’intervention des soldats de la brigade mobile d’intervention de Ziguinchor, la demeure des Kâ aurait été assiégée pendant le passage de la foule qui accompagnait le leader du Pastef.



Malgré le message d’apaisement de Ousmane Sonko devant la presse, les jeunes attendaient de pied ferme Doudou Kâ lors des campagnes pour les Locales à venir. D’après certains, le patron de l’AIDB en est à sa quatrième accusation de tentative de sabotage : avec Abdoulaye Baldé à deux reprises, avec Benoit Sambou (APR) et maintenant avec Ousmane Sonko.



Selon certaines indiscrétions le Gamou de Bessire, village de Ousmane Sonko, a été reporté pour éviter le pire. Car Doudou Kâ avait souhaité parrainer cette rencontre. « Nous avons été surpris d’entendre que le Directeur général de l’AIDB souhaite parrainer le Gamou. Alors que nous n’avions pas terminé d’épiloguer sur cette invitation , on nous présente un bœuf et une enveloppe d’argent que Doudou Kâ aurait remis, en guise de participation « , informe Bakary Sonko dans atlanticactu.



La venue du protégé de Macky Sall dans le secteur s’est propagée comme une trainée de poudre grâce à la publication d’Abass Bodian sur sa page Facebook.



Pour M. Bodian, Doudou Kâ a été choisi par un petit groupe pour parrainer le Gamou de Béssire. " Lorsque nous avons eu l’information j’ai subitement fais un communiqué pour alerter. Car il n’est pas question que Doudou Kâ pose ses pieds dans ce village originaire de Ousmane Sonko. C’est ainsi que nous avons dit non à sa venue après l’agression de Sonko. Mais aussi une réunion d’urgence a été convoquée pour annuler le Gamou. Ainsi, son enveloppe d’argent et le bœuf ont été remis à son mandataire " , a pesté Abass Bodian.



En Afrique, les campagnes politiques sont l’objet de règlement de comptes. Le patron de l’APR en écartant le sieur Doudou Kâ des candidats de sa coalition, lui rend un grand service. Mais aussi, Macky Sall met fin à une bataille rangée entre les pro-Sonko et Doudou Kâ.





