Electrification Rurale A Notto Diobas : 7 villages sortis des ténèbres, après plus de 60 ans de calvaire Certains villages de la commune de notto Diobas, notamment dans la partie Est de la collectivité territoriale, vivent le calvaire des ténèbres depuis plus de 60 ans, faute d’électricité. Sept localités de zone viennent d’être électrifiées grâce à l’installation d’une ligne moyenne tension dont le chantier a été visité par le maire Alioune Sarr, par ailleurs ministre du Tourisme et des Transports Terrestres

Situés dans la commune de Notto Diobas, les villages de Naffar, Mbambara Cherif, Ngombel, Keur Sangone Hanne, Keur Kang, Sangane Woloff, Mbousnakh Ngathie vont bientôt sortir des ténèbres dans lesquelles ils sont plongés depuis de 60 ans, faute d’électricité.



En effet, le maire de la commune Alioune Sarr, accompagné du délégué régional de Senelec et de l’autorité administrative, a visité hier les chantiers d’électrification de ces villages. Pour le ministre Alioune Sarr, il y a lieu de rendre hommage au directeur général de la Senelec pour la célérité avec laquelle il a accédé à sa demande pour que cette zone puisse accéder à l’électricité.



«La Senelec a fait montre d’une grande capacité de réaction, mais surtout d’une efficacité rare, avec un chantier qui a duré moins de 45 jours», dit-il avant d’annoncer que dès la semaine prochaine, ces villages de la commune de Notto Diobas vont être connectés au réseau.



« Si tous les projets étaient traités comme celui-ci, les populations n’auraient plus rien à dire», souligne le maire Alioune Sarr. Pape Moussa Thiam, délégué régional Centre-Ouest de la Senelec indique que c’est un investissement structurant qui a été mis en place à Notto Diobas.



Il s’agit de la première phase. Et la seconde consistera à dérouler un projet d’extension basse tension, pour permettre aux populations d’accéder à l’électricité, après avoir accompli les formalités idoines. «Dès que la mise en service est faite, cette seconde phase sera aussitôt attaquée», dit le sieur Thiam qui explique que dans des projets de ce genre, il y a toujours d’abord la phase Moyenne Tension (MT) qui est suivie de la phase extension Basse Tension. Laquelle permet de connecter les maisons.

