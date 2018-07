Électrisation de Gris Bordeaux : Des révélations sur l'accident du Tigre de Fass (vidéo) Contrairement à ce qui s'est dit dans les médias, Gris Bordeaux se porte très bien. Il s'est réveillé et a pu échanger quelques mots avec les membres de sa famille. Il se trouve à l’hôpital de Thiaroye et non à l'hôpital Principal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Juillet 2018 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Gris Bordeaux, le tigre de Fass a été électrocuté vendredi à son domicile. Ses proches l’ont évacué à l’hôpital de Thiaroye.

Mais il ne sera pas admis dans cette structure sanitaire. Au moment de l’évacuer à l’hôpital Principal, ils ont croisé Eumeu Sène sur la route. Selon une source proche, le leader de Tay Shinger a pris les choses en main. Il s'est alors chargé de conduire son ami à l’hôpital.

La rédaction de Senego y reviendra pour de plus amples informations.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook