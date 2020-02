Elimane Lam, homme d’affaires sénégalais, a investi 655 millions dans le VAFC

VALENCIENNES – VERS DES « CONNECTIONS DE JOUEURS AVEC VALLADOLID » ET DES ÉCHANGES AVEC LE SÉNÉGAL ?



Valenciennes compte un nouvel actionnaire depuis quelques semaines. Elimane Lam, homme d’affaires sénégalais, a investi 1 M€ dans le VAFC. De quoi permette au club du Hainaut de respirer un peu, et d’apporter « un coup de pouce », comme il le confie à "La Voix des Sports".





« i[Un investissement reste un investissement. On veut donner des moyens pour franchir l’étape. [… Le but, c’est d’avoir un retour sur investissement. On travaille aussi pour des connections de joueurs avec Valladolid. […] Valenciennes a toujours eu cet objectif en Afrique. Là, ça va faciliter les choses pour développer le football au Sénégal et faire des échanges avec les joueurs en Europe.]i »