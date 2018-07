Élimination des « Lions » : Kalidou Koulibaly parle aux Sénégalais Il a été l’un des meilleurs sénégalais dans ce Mondial 2018. Kalidou Koulibaly, impeccable avec Salif Sané dans l’axe, a tenu à parler aux Sénégalais. Leur témoigner sa fierté, son envie d’aller de l’avant dans ces moments difficiles. Son message aux Sénégalais publié in extenso :

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Juillet 2018 à 22:47 | | 0 commentaire(s)|

« Aujourd’hui, nous rentrons vers notre tendre pays le Sénégal 🇸🇳. Notre mission s’est arrêtée brusquement en phase de poule ! Nous aurions aimé porter les couleurs du pays plus loin dans cette compétition car le Sénégal le mérite! Malheureusement le « fair-play en a décidé ainsi ».

Nous avons réalisé un rêve de gosse : être à la place de nos aînés de 2002. C’est avec quelques regrets que nous quittons la Russie. Cependant je suis fier de mon pays, fier de représenter la Téranga, fier de faire partie de cette génération 2018, fier de participer à l’histoire du football sénégalais.

Nous sortons grandis de cette expérience, conscients et convaincus que nous sommes capables de faire de grandes choses pour ce pays ! Incha’allah l’avenir footballistique sénégalais sera radieux, car « le travail sera notre arme et la parole ».

Merci au peuple sénégalais, à nos familles, à nos supporters, et aussi à ceux qu’on a persuadé par notre bravoure, notre dignité, notre état d’esprit et nos performances de devenir sénégalais le temps de cette coupe du monde et peut être pour plus longtemps … »









Senenews



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook